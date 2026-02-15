Быстрее, чем в Москве: названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Средняя зарплата по стране в 2025 году достигла почти ста тысяч рублей.

Где в России самая высокая зарплата в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

РИА Новости: быстрее всего зарплаты в России растут в Магадане и Татарстане

Быстрее всего зарплаты в России растут в Магаданской области, Татарстане и Республике Алтай. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Так, в статье агентства сказано, что в конце 2025 года в Магадане и Татарстане зарплаты выросли на 26%, а в Алтае — на 20%. Третью строчку в этом рейтинге заняли сразу два региона — Крым и Тамбовская область. Согласно данным, там доходы россиян поднялись на 19%. Недалеко ушел и Воронеж, где средняя зарплата в 2025-м выросла на 18%. Пятерку лидеров замыкают Чукотка, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области с показателем в 17%.

Важно понимать, что расчет среднемесячной начисленной зарплаты организаций производят до удержания налогов. В него также входят все премии и доходы всех категорий персонала, включая высокооплачиваемых специалистов.

Средняя зарплата по стране в 2025 году достигла почти ста тысяч рублей. При этом оказалось, что больше всего зарабатывают страховщики.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

