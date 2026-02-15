Мать актера Ткаченко сообщила о награждении его орденом Мужества посмертно

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 468 0

Тело бойца все еще находится на фронте.

Как погиб актер Николай Ткаченко

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актера Николая Ткаченко наградили орденом Мужества посмертно

Звезду сериала «Универ» актера Николая Ткаченко, который погиб на СВО, наградили орденом Мужества и медалью Жукова посмертно. Об этом 360.ru сообщила мать погибшего бойца Инна.

О смерти Николая стало известно 2 февраля 2026 года. Известно, что он погиб при выполнении боевой задачи. Инна Ткаченко рассказала, что тело Николая ей пока не передали. Похорон, следовательно, тоже еще не было.

«Начальник войсковой части сообщил, что Николай Сергеевич Ткаченко после смерти награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Я не знаю, когда будет эвакуация. Там тяжелые бои», — сказала женщина.

Инна добавила, что ее сын погиб еще 6 декабря. По ее словам, сослуживцы Николая говорят о нем как о верном и добром товарище.

«Один боец подарил ему свою гитару, и Николай часто исполнял песни под гитару, поднимал боевой дух», — поделилась Инна.

После начала СВО Николай Ткаченко пошел добровольцем. Ему было всего 36 лет. В фильмографии актера 19 проектов. Зрители могли его видеть в таких комедийных сериалах, как «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео