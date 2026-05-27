Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над территорией России

Часть аппаратов сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, беспилотники сбили в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Силы ПВО перехватили более 20 украинских дронов в районе Северной стороны, Фиолента и бухт Севастопольской и Омега.
Одна из ракет попала в здание Южного управления центрального банка, что привело к возгоранию крыши. В соседних постройках взрывной волной повредило окна и балконы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 27 мая
- ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами
- 27 мая
- Автомобили загорелись в результате падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге
- 27 мая
- «Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске
- 26 мая
- В базу «Миротворца» внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
- 25 мая
- В ДНР погибли семь человек в результате атаки беспилотников ВСУ
- 25 мая
- Женщина в Белгородской области получила ранение из-за атаки дрона ВСУ
- 25 мая
- Дроны ВСУ атаковали Ярославскую область: перекрыто движение транспорта
- 25 мая
- В колледже Старобельска сообщили, что занятия будут возобновлены в онлайн-режиме
- 24 мая
- Пять человек пострадали в ДНР из-за атак беспилотников ВСУ
- 24 мая
- Из-за атаки украинских беспилотников во Владимирской области вспыхнул пожар
Читайте также
64%
Нашли ошибку?