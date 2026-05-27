Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над территорией России

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Часть аппаратов сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Атака беспилотников ВСУ на Россию 27 мая

Фото: © РИА Новости

Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники сбили в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Силы ПВО перехватили более 20 украинских дронов в районе Северной стороны, Фиолента и бухт Севастопольской и Омега. 

Одна из ракет попала в здание Южного управления центрального банка, что привело к возгоранию крыши. В соседних постройках взрывной волной повредило окна и балконы. 

Атака беспилотников на регионы России
