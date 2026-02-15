Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии

Анастасия Федорова
Фигурист поделился эмоциями после соревнований.

Фигурист Гуменник подвел итоги выступления в Италии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил болельщиков за поддержку после своего выступления на Олимпийских играх в Италии.

В публикации в социальной сети Instagram* спортсмен отметил, что ценит веру и поддержку на пути к соревнованиям в Милане, и выразил надежду на дальнейшие успехи вместе с поклонниками. Пост он сопроводил фотографиями с турнира.

Ранее, 13 февраля, Гуменник чисто исполнил произвольную программу, набрав 184,49 балла. Фигурист выступал под 13-м стартовым номером.

В ходе проката спортсмен выполнил флип, лутц, риттбергер, дважды сальхов — в каскаде с тройным тулупом и в комбинации с двумя двойными акселями, а также аксель в 3,5 оборота.

Ранее, писал 5-tv.ru, олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала справедливым результат Гуменника на Олимпийских играх. Она подчеркнула, что Гуменник выступал в статусе дебютанта и оказался в крайне непростой соревновательной обстановке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

