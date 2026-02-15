При пожаре в жилом доме в Норильске погиб человек

Один человек погиб, девять пострадали при пожаре в жилом доме в Норильске

В Норильске в результате пожара в жилом доме погиб один человек, еще девять пострадали. Об этом 15 февраля сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Металлургов. Возгорание началось в квартире на втором этаже.

По свидетельствам очевидцев, из окон быстро повалил густой дым, который поднимался на верхние этажи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны люди, выглядывающие из окон и просящие о помощи.

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что на месте происшествия работают 33 спасателя и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Подробная информация о причинах возгорания и состоянии госпитализированных пока уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что троих детей госпитализировали в результате схода снега с крыши хоккейного корта в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Состояние всех пострадавших оценивается как «удовлетворительное», им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В субботу, 14 февраля, сообщалось, что ребенок погиб в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

