Ребенок погиб при сходе снега с крыши в Югре

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 160 0

Еще один школьник пострадал, на месте работают экстренные службы.

В Югре при сходе снега с крыши корта погиб ребенок

Фото: МЧС России

Ребенок погиб в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.

«В городском поселении Лянтор произошла страшная трагедия. В результате несчастного случая погиб ребенок… Приношу искренние соболезнования», — говорится в его сообщении.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел вечером возле крытого хоккейного корта «Штурм». Под снежными массами оказались двое детей 2013 года рождения. Спасатели извлекли их из-под завалов, однако один из школьников скончался на месте. Второй ребенок получил травмы.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и шесть единиц техники. Власти региона сообщили, что специалисты продолжают работу на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети пострадали при падении снега с крыши дома в Нижнем Новгороде.

