Новая угроза: главной целью мошенников стал полный доступ к управлению счетом

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 101 0

Через механизмы систем быстрых платежей злоумышленники оперативно выводят и обналичивают средства.

Мошенники охотятся за полным доступом к управлению счетом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главной целью мошенников вместо карт стал полный доступ к управлению счетом

Злоумышленники все реже ограничиваются попытками узнать данные банковских карт и все чаще стремятся получить полный доступ к счетам клиентов. Об этом 15 февраля сообщил «Коммерсант», ссылаясь на статистику Банка России и оценки специалистов.

По данным регулятора, в IV квартале 2025 года объем краж с применением банковских карт снизился на 7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Одновременно выросло число хищений через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронные кошельки.

Как пояснил изданию глава комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов, раньше мошенники охотились за реквизитами отдельных карт для интернет-покупок — номером и CVV-кодом. Сейчас их целью становится полный контроль над счетами юридических лиц и состоятельных клиентов.

Он отметил, что схемы, связанные с ДБО, позволяют похищать крупные суммы и подменять обычные платежные поручения. Через механизмы системы быстрых платежей средства быстро выводятся и обналичиваются с помощью подставных лиц.

По словам Аитова, крупные преступления с использованием ДБО и СБП обычно сопровождаются предварительным сбором информации и сложной социальной инженерией, включая звонки от людей, выдающих себя за высокопоставленных сотрудников.

Бизнес-архитектор направления «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева связала изменение структуры мошенничества с тем, что новые схемы проще масштабировать: злоумышленники делают ставку на поведение клиента, а возможности банков автоматически блокировать такие операции ограничены.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский предположил, что в текущем году мошенничество с применением СБП будет встречаться чаще, чем аферы с банковскими картами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео