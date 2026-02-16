Новая угроза: главной целью мошенников стал полный доступ к управлению счетом

Главной целью мошенников вместо карт стал полный доступ к управлению счетом

Злоумышленники все реже ограничиваются попытками узнать данные банковских карт и все чаще стремятся получить полный доступ к счетам клиентов. Об этом 15 февраля сообщил «Коммерсант», ссылаясь на статистику Банка России и оценки специалистов.

По данным регулятора, в IV квартале 2025 года объем краж с применением банковских карт снизился на 7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Одновременно выросло число хищений через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронные кошельки.

Как пояснил изданию глава комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов, раньше мошенники охотились за реквизитами отдельных карт для интернет-покупок — номером и CVV-кодом. Сейчас их целью становится полный контроль над счетами юридических лиц и состоятельных клиентов.

Он отметил, что схемы, связанные с ДБО, позволяют похищать крупные суммы и подменять обычные платежные поручения. Через механизмы системы быстрых платежей средства быстро выводятся и обналичиваются с помощью подставных лиц.

По словам Аитова, крупные преступления с использованием ДБО и СБП обычно сопровождаются предварительным сбором информации и сложной социальной инженерией, включая звонки от людей, выдающих себя за высокопоставленных сотрудников.

Бизнес-архитектор направления «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева связала изменение структуры мошенничества с тем, что новые схемы проще масштабировать: злоумышленники делают ставку на поведение клиента, а возможности банков автоматически блокировать такие операции ограничены.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский предположил, что в текущем году мошенничество с применением СБП будет встречаться чаще, чем аферы с банковскими картами.

