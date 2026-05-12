Двухфакторная защита не поможет: в ГД раскрыли новую схему мошенничества

Мошенники в РФ начали распространять опасные файлы под видом полезного контента

Злоумышленники начали применять новую схему мошенничества, при которой они распространяют опасные файлы под видом «полезного» контента от знакомых. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с Life.ru.

«Такие рассылки активно распространяются через социальные сети и мессенджеры, зачастую от имени знакомых или скомпрометированных аккаунтов, что значительно повышает уровень доверия к ним», — сообщил депутат.

Аферисты рассчитывают на то, что пользователь сам установит вредоносное ПО, не подозревая об этом. После открытия скаченного файла на устройство попадает вирус, который обеспечивает мошенникам удаленный доступ к телефону. Это позволяет им перехватывать SMS-сообщения, отслеживать звонки, получать любую информацию и управлять телефоном. Такой вид махинаций позволяет обходить любые меры защиты, включая двухфакторную аутентификацию.

Риск скачивания вредоносных файлов связан с тем, что их маскируют под актуальные предложения. Например, под электронные книги, антивирусы или инструкции.

По словам парламентария, чтобы защитить себя, необходимо соблюдать правила цифровой гигиены — не скачивать файлы из непроверенных источников, не открывать вложения от незнакомцев, быть внимательным при нетипичных сообщениях от знакомых людей, использовать антивирусы.

«В условиях роста подобных атак именно внимательность пользователя остается ключевым фактором защиты», — резюмировал Немкин.

