«Маркеры дефицита»: какие симптомы указывают на нехватку витаминов зимой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 114 0

Для поддержания здоровья, необходимо учитывать, что в холодное время года потребности организма повышаются.

Симптомы нехватки витаминов зимой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Видякина: ухудшение состояния кожи — признак дефицита витаминов

Сухость кожи и высыпания в холодное время года могут указывать на нехватку витаминов. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Ольга Видякина.

«Изменения кожи — микротрещины, высыпания, сухость кожи и слизистых оболочек, заеды в уголках рта — могут быть маркерами дефицита жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и других», — отметила медик.

Она подчеркнула, что недостаток полезных веществ в организме встречается часто, особенно зимой. Это связано с особенностями рациона, например, с нехваткой клетчатки, а также с повышенными потребностями тела в холодное время года.

Сильная утомляемость и слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания — это сигналы организма о дефиците витаминов группы B. Они участвуют в синтезе гемоглобина и работе нервной системы, уточнила Видякина.

Частые простуды, риниты и воспаления ушей, гортани или носа тоже указывают на нехватку витаминов группы B, а также D, A и E. Они важны для поддержания здоровья слизистых и участвуют в регенерации тканей, сказала врач.

Ломкость волос и их выпадение, а также хрупкость ногтей указывают на дефицит витамина D, нехватка которого негативно влияет на всасываемость кальция. Проблемы со сном и повышенная потливость во время ночного отдыха — тоже признак недостатка этого вещества.

Видякина добавила, что биохимический анализ крови поможет определить уровень содержания витаминов в организме. Но сдавать его необходимо не ранее чем через неделю после приема любых поливитаминных комплексов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подрывает мужское здоровье зимой и почему холодное время года требует к себе особенно внимательного отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео