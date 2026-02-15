От мороза до еды: что подрывает мужское здоровье зимой

Уролог Богатырев: для мужчин зимой опасно переохлаждение органов малого таза

В холодное время года негативно на здоровье мужчин может сказаться следующие три фактора: переохлаждение области малого таза, снижение физической активности и калорийная еда. Об этом «Известиям» сообщил уролог-андролог Артур Богатырев.

Доктор подчеркнул, что в холодное время года очень легко простудиться. Для мужчин в первую очередь опасность представляет именно охлаждение области малого таза. Если долго находиться на морозе в легкой одежде, как уточнил Богатырев, то запросто может появиться цистит, уретрит или простатит.

Мужчинам не стоит пренебрегать теплой одеждой. Врач порекомендовал использовать многослойную экипировку, носить термобелье и утепленные брюки.

Также мужское здоровье напрямую зависит от физической активности и правильного питания. Богатырев добавил, что зимой стоит больше двигаться. Подойдут даже неспешные прогулки.

«Рацион должен оставаться сбалансированным: больше овощей и фруктов, достаточное количество белка, ограничение фастфуда и сладких напитков», — сказал Артур Богатырев.

Он добавил, что зимой возрастает риск дефицита витамина D. Поэтому, если в этом есть острая необходимость, то можно регулярно пить соответствующие добавки. Однако перед этим нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

