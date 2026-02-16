«С молоком то же самое»: эксперт усомнился в дешевизне хлеба в СССР

Экономист Николаев: дешевизна хлеба и молока в СССР — миф

Относительная доступность хлеба и молока для россиян практически не изменилась за последние четыре десятилетия. К такому выводу пришел экономист Олег Николаев в исследовании, подготовленном для ТАСС.

По его мнению, представления о том, что в советское время хлеб стоил «копейки» и был значительно доступнее, не подтверждаются при сопоставлении цен с уровнем доходов.



«Батон белого хлеба тогда стоил 16 копеек, сейчас же — 60 рублей. Хотя часто говорилось, что хлеб в СССР был крайне дешев, но соотношение к среднему доходу практически не изменилось — те же 0,08-0,09%. С молоком то же самое — тогда оно стоило 20 копеек за литр, сейчас — 100 рублей. 0,1% против 0,13%», — отметил Николаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими продуктами стоит закупиться к весне. В первую очередь речь идет о соусах, маринадах, заправках и приправах. При покупке стоит использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы, чтобы приобрести привычные продукты по более выгодной цене.

Далее — фрукты. Сезон мандаринов подходит к завершению, однако в продаже еще можно найти помело и личи по сравнительно доступной стоимости. Эти плоды отличаются высоким содержанием витамина C и могут долго храниться в прохладном месте без упаковки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.