Daily Mail: женщина лишила сына многомиллионного наследства за измену жене

В Великобритании местный житель Гэри Макдугалл начал судебное разбирательство с целью аннулировать завещание своей покойной матери, лишившей его наследства в размере пяти миллионов фунтов стерлингов (более 526 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Джин Макдугалл скончалась в апреле 2020 года, однако конфликт вокруг ее активов начался значительно раньше. Сын покойной миллионерши, 70-летний Гэри, обнаружил, что согласно последней воле матери от 2011 года, он полностью исключен из списка наследников.

Родственники мужчины утверждают, что Джин пошла на такой радикальный шаг в качестве наказания за измену Гэри своей супруге в 2008 году. Истец подтверждает факт адюльтера, но настаивает на том, что мать не затаила на него обиду. В качестве аргумента он приводит документ за тот же 2008 год, где средства распределялись поровну между ним и его сестрой Сандрой Томас с мужем.

«Если бы она злилась на меня, она бы сказала мне об этом прямо. Она бы не стала молчать», — заявляет Макдугалл, выражая уверенность в том, что на решение матери повлияла его сестра.

Представители Сандры Томас в суде озвучили иную версию событий. По их словам, отношения Джин с сыном всегда были натянутыми, в то время как дочь была для нее самым близким человеком. Адвокаты подчеркнули, что к моменту составления последнего завещания Гэри уже располагал значительными ресурсами, владея семейным бизнесом и несколькими объектами недвижимости, ранее принадлежавшими родителям.

Кроме того, в ходе слушаний Гэри обвинил сестру и зятя в незаконном использовании денег матери. Выяснилось, что при жизни Джин супруги потратили на свои нужды около 1,6 миллиона фунтов стерлингов (168 миллионов рублей). Ответчики факт растраты признали, но подчеркнули, что не считают свои действия противоправными, так как эти деньги в любом случае достались бы им по закону. На текущий момент судебный процесс продолжается.

