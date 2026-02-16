И не дорогой, и не дешевый: что не надо дарить мужчинам на 23 февраля

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 135 0

Главное — выбирать подарок с душой.

Что подарить мужчине на 23 Февраля

Фото: 5-tv.ru

Психолог Чепалов: «мужской набор» на 23 февраля может расстроить и обидеть

Подарок на День защитника Отечества — всегда сообщение. И именно его содержание ранит или радует мужчину. Об этом Газета.ру рассказал психолог Родион Чепалов.

По его словам, одна из самых частых ошибок при выборе подарка — «шаблонная» вещь. Это могут быть как дешевые, так и дорогие предметы. К примеру, набор с надписью «настоящему мужчине» часто выглядит обезличено, и, следовательно, это оскорбляет получателя. Все потому, что не были учтены интересы человека.

Однако, как добавил Чепалов, в редких случаях даже подарок, выбранный с теплотой, мужчине может не понравиться.

«Это могут быть вещи, которые как будто „намекают“, что с человеком что-то не так. Абонемент в спортзал, если он не был запрошен, книга про „успех“ или „мужскую силу“, предметы для ухода за внешностью, если тема чувствительная», — уточнил собеседник издания.

Также мужчинам не следует дарить «обязательные» подарки. В эту категорию входит, в том числе, дорогая техника. Она, по словам психолога, требует дополнительных усилий и времени. А если получатель не испытывает к этому интерес, то ему будет просто скучно в ней разбираться.

Родион Чепалов добавил, что еще мужчин очень сильно ранят дорогие подарки. Особенно если уровень близости в паре этому не соответствует. Сильный пол может воспринять такое скрытое сообщение как попытку его купить. У некоторых из-за этого появляется неловкость, тревога и даже раздражение.

Хороший подарок редко бывают универсальными. Они показывают, что человека, прежде всего, видят и слышат. Такому посланию мужчина, безусловно, обрадуется.

