«Надеялся, что не заметят»: водитель BMW, перевозивший наркотики, сбил сотрудника ДПС в Ленобласти

Александра Якимчук
Александра Якимчук 126 0

Мужчина попытался скрыть улики своей незаконной деятельности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Водитель BMW, перевозивший наркотики, сбил сотрудника ДПС в Ленобласти

В Ленинградской области водитель BMW, перевозивший наркотики, сбил сотрудника ДПС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, транспортное средство, ехавшее со стороны Москвы в Санкт-Петербург, было остановлено сотрудниками автоинспекции на 596-м километре магистрали.

Поведение водителя показалось представителям правоохранительных органов подозрительным, поэтому они попросили пройти его медицинское освидетельствование, но автомобилист отказался. После чего привел машину в движение и сбил сотрудника ДПС, пытаясь скрыться.

«Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В сброшенном им пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком», — уточнила представитель МВД.

На правонарушителя было составлено пять административных протоколов. Кроме того, возбуждено два уголовных дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лихач в Чебоксарах, пытаясь скрыться от полицейских, устроил гонки и едва не сбил сотрудника ДПС. Представителям правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие. Сперва был произведен предупредительный выстрел в воздух, а затем был открыт огонь по колесам.

