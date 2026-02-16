«Надеялся, что не заметят»: водитель BMW, перевозивший наркотики, сбил сотрудника ДПС в Ленобласти

Водитель BMW, перевозивший наркотики, сбил сотрудника ДПС в Ленобласти

В Ленинградской области водитель BMW, перевозивший наркотики, сбил сотрудника ДПС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, транспортное средство, ехавшее со стороны Москвы в Санкт-Петербург, было остановлено сотрудниками автоинспекции на 596-м километре магистрали.

Поведение водителя показалось представителям правоохранительных органов подозрительным, поэтому они попросили пройти его медицинское освидетельствование, но автомобилист отказался. После чего привел машину в движение и сбил сотрудника ДПС, пытаясь скрыться.

«Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В сброшенном им пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком», — уточнила представитель МВД.

На правонарушителя было составлено пять административных протоколов. Кроме того, возбуждено два уголовных дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

