Игристое вино и счастье: столетняя американка раскрыла рецепт долгой жизни

Столетняя американка Нанетт Урлье посоветовала пить настоящее шампанское для долголетия

Жительница американского города Пуэбло Нанетт Урлье, отметившая свой сотый день рождения, порекомендовала всем желающим дожить до глубокой старости употреблять больше настоящего французского шампанского. Об этом сообщает The Pueblo Chieftain.

Именинница подчеркнула, что секрет ее бодрости кроется именно в этом напитке, который напоминает ей о родине. Отвечая на вопросы журналистов о том, какой совет она бы дала себе в молодости, долгожительница отметила важность личного благополучия.

«Живите так, чтобы быть счастливой», — заявила Урлье, добавив, что с удовольствием вернулась бы в то время, когда ей было чуть больше двадцати лет.

Биография Нанетт тесно связана с двумя континентами. Она родилась во французском городе Реймс, который по праву считается столицей шампанских вин, а позже перебралась в Соединенные Штаты Америки. На новой родине женщина вела активную трудовую жизнь: она работала профессиональной швеей и была сотрудницей торговой точки.

За годы жизни в США Нанетт вырастила пятерых детей. Одним из своих самых ярких и забавных воспоминаний она считает кулинарный эксперимент с приготовлением для близких картофельного пюре зеленого цвета. Долгожительница с улыбкой вспоминает, что отсутствие пищевых красителей во Франции ее детства делало такие моменты особенно радостными и запоминающимися. С 2008 года женщина находится под присмотром специалистов в местном пансионате для пожилых людей.

