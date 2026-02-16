Кровавый Новый год из 1990-х: убийце семи человек запросили 15 лет колонии

Гособвинение затребовало 15 лет колонии убийце семи человек в Каменске-Уральском

Государственное обвинение потребовало приговорить Виктора Петриченко к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство семи человек, совершенное в новогоднюю ночь 1992 года в Каменске-Уральском. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Трагедия разыгралась в квартире на улице Рабочей, среди жертв оказались двое детей. Злоумышленника удалось задержать лишь спустя 32 года после совершения преступления — в начале 2025 года его обнаружили в Амурской области. Силовики вышли на след предполагаемого преступника благодаря современным методам экспертизы. Даже спустя десятилетия окурки с биологическими следами и отпечатки пальцев на мебели и бутылке спиртного остались в распоряжении правоохранителей.

Согласно материалам следствия, мотивом для преступления послужило желание обогатиться. В конце декабря 1992 года на вокзале в Свердловске Петриченко заметил прилично одетых людей — супругов Гилевых и их родственника, приехавших из Пермского края.

Преступник сумел втереться в доверие к незнакомцам, выпив с ними, и напросился в гости в Каменск-Уральский к их близким Ивановым. С собой мужчина заранее взял слесарный молоток. Во время застолья он добавил в водку снотворное, а когда взрослые уснули, нанес им смертельные удары по голове. Детей фигурант поочередно выманивал на кухню, где также забивал их молотком. После убийства он похитил вещи на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся.

На момент задержания свердловскими оперативниками при поддержке СОБРа Петриченко проживал в частном доме в другом регионе вместе с супругой и сыном. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Помимо тюремного заключения, прокурор настаивает на взыскании с подсудимого десяти миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственницы погибших. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, пока работа по делам прошлых лет не позволила идентифицировать личность нападавшего по оставленным на месте происшествия уликам.

