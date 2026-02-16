Мужчина застрелил бывшую девушку и ее возлюбленного в День всех влюбленных

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 112 0

Погибшая приехала в США из Украины.

Мужчина расстрелял бывшую девушку и ее парня

Фото: 5-tv.ru

В американском штате Северная Каролина 14 февраля было совершено нападение, в результате которого погибли 21-летняя Екатерина Товмаш, приехавшая из Украины, и ее молодой человек. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По предварительным данным следствия, преступление совершил 25-летний Калеб Гайден Фосно, который ранее состоял в романтических отношениях с погибшей девушкой. Брат жертвы, Михаил, рассказал, что злоумышленник тайно проник в дом в тот момент, когда Екатерина осталась присматривать за своими младшими братьями и сестрами. Нападавший обнаружил пару в спальне и открыл огонь. Молодые люди скончались в постели.

Правоохранительные органы штата оперативно сработали и произвели задержание подозреваемого. В настоящий момент Калебу Фосно предъявлены официальные обвинения в совершении двух умышленных убийств.

Ранее в городе Шарлотт произошло другое нападение: бездомный мужчина по имени Декарлос Браун зарезал беженку прямо в вагоне метрополитена. Выяснилось, что этот преступник уже имел проблемы с законом и провел пять лет в тюрьме за совершение вооруженного ограбления.

