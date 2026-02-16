Выборгский самурай: мужчина воткнул катану в пах товарищу и убил его

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 90 0

Любителю японской культуры светит российский тюремный срок.

Мужчину убили катаной в коммунальной квартире Выборга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В городе Выборг местный житель нанес смертельное ранение своему приятелю, используя японскую катану. Об этом сообщила полиция Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, трагедия разыгралась вечером 14 февраля в одной из комнат коммунального дома. Двое мужчин, 42-летний владелец жилья и его 43-летний гость, проводили время за распитием алкогольных напитков.

В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула словесная перепалка. Хозяин комнаты ненадолго отлучился, после чего вернулся со стальным мечом и вонзил его в область паха оппонента.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи пытались спасти пострадавшего, однако ранение оказалось критическим. Жертва умерла во время реанимационных действий медиков.

На данный момент подозреваемый уже задержан полицией. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, которая подразумевает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ставшее причиной смерти человека по неосторожности.

