Трагедия на Уральских гонках: 66-летний ветеран мотоспорта скончался после заезда

В Свердловской области умер 66-летний гонщик Александр Таликин

В Верхней Пышме во время соревнований по автомотоспорту скоропостижно ушел из жизни 66-летний гонщик Александр Таликин. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Известно, что пожилой спортсмен защищал честь своей команды в дисциплине заездов на мотоциклах с колясками. Несмотря на солидный возраст, мужчина продолжал вести активную спортивную деятельность и регулярно выходил на трассу.

Подробности происшествия указывают на то, что Александр Таликин успел завершить тренировочный этап соревнований. По окончании заезда он вместе с другими участниками переместился в зону закрытого парка. Там спортсмены в спокойной обстановке обсуждали технические нюансы прохождения дистанции и делились впечатлениями от качества покрытия.

Как уточняют очевидцы, во время беседы состояние мужчины резко ухудшилось: он внезапно сел на землю, после чего потерял сознание и упал. Присутствующие на месте товарищи по мотоциклетному спорту немедленно вызвали бригаду скорой помощи, которая дежурила на мероприятии.

Квалифицированные медики прибыли к пострадавшему в кратчайшие сроки и приступили к проведению реанимационных мероприятий. Попытки вернуть гонщика к жизни продолжались около 40 минут, однако все усилия врачей оказались тщетными — спасти ветерана спорта не удалось.

Точные причины внезапной смерти будут установлены позже. Прощание с Александром Таликиным пройдет в его родном Среднеуральске, где он проживал.

