Лукашенко: США совершили ошибку, отказавшись от предложенного плана по Венесуэле

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 88 0

Президент Белоруссии готов обсудить новые инициативы с Дональдом Трампом.

Что Лукашенко сказал про план по Венесуэле

США допустили просчет, не поддержав предложенный Минском вариант урегулирования ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

По его словам, ранее по просьбе американской стороны он подключился к обсуждению венесуэльского вопроса и представил, как он выразился, «идеальный вариант» решения. Однако в Вашингтоне предпочли иной курс.

«С Мадуро неправы — глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев я был втянут в эту проблему», — отметил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что располагает дополнительными предложениями по выходу из кризиса и не исключает обсуждения этой темы с президентом США Дональдом Трампом.

«Он прагматичный человек. Я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему», — приводит его слова агентство БелТА.

Президент подчеркнул, что не претендует на особую роль в переговорах, однако считает важным донести свою точку зрения до американской стороны.

