Поколение ипохондриков: как зумеры мешают работе скорой помощи

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 114 0

На десять вызовов врачей на дом лишь один случай является обоснованным.

Почему молодые люди вызывают врачей при легкой простуде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт: необходимо ввести штрафы за вызовы скорой помощи без серьезных причин

Молодое поколение все чаще вызывает медиков по пустякам. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru.

«Бестолковые» вызовы в ночное время от зумеров часто касаются легкой простуды или температуры всего в 37 градусов. Сейчас подобные случаи должны обслуживаться неотложной помощью, а не скорой, которая предназначена для экстренных ситуаций, вроде инфарктов или автокатастроф.

«Я хочу сразу сказать, скоропомощная статистика всегда говорит, что примерно на 10 вызовов в лучшем случае один действительно обоснованный», — отметил врач.

По мнению Звонкова, причина такого поведения кроется в укоренившемся с советских времен потребительском отношении к услугам. Люди привыкли, что любая проблема должна решаться быстро и бесплатно, даже если она не относится к компетенции скорой. Врач предложил ввести штрафы за необоснованные вызовы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые зафиксировали снижение когнитивных способностей у поколения Z. У зумеров заметили проблемы с памятью, концентрацией и логическим мышлением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Первое в этом году затмение: когда можно наблюдать «огненное кольцо» Солнца
6:29
В Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине
6:10
Секс, спорт и дамы: звезды на красной дорожке фильма «Дополнительное время»
6:00
Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
5:30
В США во время хоккейного матча произошла стрельба — погибли два человека

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
Путин включил Собянина в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео