«Год Лошади на пороге»: Захарова на китайском поздравила КНР с Праздником весны

|
Айшат Татаева
Официальный представитель МИД отметила, что в Пекине широко отметят русскую Масленицу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова необычным способом поздравила жителей КНР с наступающим Праздником весны. В своем официальном Telegram-канале дипломат опубликовала видео, в котором обратилась к жителям Поднебесной на китайском языке. 

«Дорогие китайские друзья! Год Лошади уже на пороге. От всей души поздравляю вас с Праздником весны! Желаю, чтобы в новом году вас переполняла энергия, чтобы вы во всем были первыми, чтобы удача пришла к вам немедленно и чтобы успех был мгновенным», — произнесла Захарова по-китайски в своем видеообращении. 

Она также подчеркнула, что в этом году Москва в третий раз станет центром масштабных торжеств в честь китайского Нового года. При этом пока в российской столице будут отмечать восточный праздник, в Пекине пройдут традиционные гуляния в честь русской Масленицы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Московский зоопарк подготовил экскурсии и квесты в честь китайского Нового года.

