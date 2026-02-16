«Год Лошади на пороге»: Захарова на китайском поздравила КНР с Праздником весны

Мария Захарова поздравила жителей Китая на их родном языке с Праздником весны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова необычным способом поздравила жителей КНР с наступающим Праздником весны. В своем официальном Telegram-канале дипломат опубликовала видео, в котором обратилась к жителям Поднебесной на китайском языке.

«Дорогие китайские друзья! Год Лошади уже на пороге. От всей души поздравляю вас с Праздником весны! Желаю, чтобы в новом году вас переполняла энергия, чтобы вы во всем были первыми, чтобы удача пришла к вам немедленно и чтобы успех был мгновенным», — произнесла Захарова по-китайски в своем видеообращении.

Она также подчеркнула, что в этом году Москва в третий раз станет центром масштабных торжеств в честь китайского Нового года. При этом пока в российской столице будут отмечать восточный праздник, в Пекине пройдут традиционные гуляния в честь русской Масленицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Московский зоопарк подготовил экскурсии и квесты в честь китайского Нового года.

