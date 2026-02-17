Новый тандем? Лера Кудрявцева впервые провела концерт вместе с дочерью

Лера Кудрявцева впервые провела концерт вместе с дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева давно признается, что старается всесторонне развивать свою дочь Машу. Девочка учится в гимназии имени Примакова, занимается гимнастикой и пробует себя в фигурном катании. Теперь в списке ее достижений появился еще один пункт — сцена. Об этом пишет 7Дней.ru.

Теледива опубликовала видео из гримерки, где пообщалась с дочерью перед выходом к зрителям. Маша предстала в элегантном алом платье с аккуратной укладкой и крупным украшением на шее. Лера уточнила у дочери, готова ли она к выступлению и выучен ли текст.

«Кто у нас сегодня ведущий? Маш, где твоя папка? Текст выучила? Весь знаешь?» — поинтересовалась у девочки Лера.

Позже звезда с гордостью сообщила, что им предстоит вести концерт вместе.

«У Маши сегодня дебют. Мы с ней ведем концерт!» — рассказала знаменитость.

На мероприятии присутствовал и супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров. На опубликованных кадрах видно, как Маша пригласила маму на сцену для совместного выхода.

Кудрявцева призналась, что этот день для нее особенно важен.

«Хочу эту дату запомнить. 14 февраля 2026 года Маша дебютировала в качестве ведущей концерта. Моя любовь!» — отметила артистка.

Поклонники в комментариях поддержали юную ведущую и отметили, что в семье, похоже, подрастает продолжательница творческой династии.

