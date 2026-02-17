Работали в СССР? Стали известны условия получения надбавки к пенсии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 79 0

Выплату назначают не всем — решение зависит от региона и подтвержденных лет работы.

Как получить надбавку к пенсии если ты работал в СССР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За стаж до 1991 года можно получить надбавку к пенсии в размере 1500 рублей

Пенсионеры, чья трудовая биография началась еще до распада СССР, в некоторых субъектах России могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату. Речь идет о региональной надбавке — в среднем около 1500 рублей — которая полагается при наличии подтвержденного стажа до 1991 года и соблюдении установленных требований.

Что считается «советским» стажем

Под этим обычно понимаются официальные периоды работы, оформленные до 1991 года. Подтверждением служит запись в трудовой книжке или архивные документы, если оригиналы утеряны. В расчет принимается именно легальная занятость, отраженная в документах.

Кто чаще всего может претендовать

Конкретные условия различаются в зависимости от региона, однако чаще всего право на выплату получают:

  • пенсионеры с длительной непрерывной работой в советский период;
  • граждане с невысокой пенсией и ограниченным совокупным доходом;
  • лица со статусом «ветеран труда» или иными льготными основаниями;
  • жители тех субъектов РФ, где действует специальная программа поддержки.

В ряде случаев дополнительно учитываются возраст, минимальный общий стаж, постоянная регистрация на территории региона и другие критерии.

Автоматически или по заявлению

Начисление происходит не везде автоматически. Во многих регионах пенсионеру необходимо самостоятельно подать заявление. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты населения или в МФЦ по месту жительства и уточнить, действует ли соответствующая мера поддержки.

Какие документы потребуются

Обычно требуется стандартный пакет:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • пенсионное удостоверение либо справка из Социального фонда России;
  • трудовая книжка;
  • при необходимости — архивные справки о периодах работы.

После подачи заявления его рассматривают в сроки, установленные региональными нормативами. При положительном решении деньги начинают перечислять вместе с основной пенсией.

Размер может отличаться

Сумма около 1500 рублей является ориентировочной. В разных субъектах РФ размер выплаты может быть меньше или больше. Кроме того, в отдельных регионах действуют дополнительные коэффициенты или собственные программы поддержки пожилых граждан.

Таким образом, надбавка за стаж до 1991 года — это не федеральная гарантия, а региональная мера помощи, и условия ее получения стоит уточнять по месту проживания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

23:18
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна
22:58
Питание для мозга: какие продукты вызывают депрессию
22:40
«Огромное удовольствие»: фигуристка Петросян о короткой программе на ОИ-2026
22:23
Собянин принял решение о реализации проекта КРТ на западе Москвы
22:09
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку
21:56
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России за пять часов

Сейчас читают

Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Британии
«Из грязи в князи»: Евгения Ахременко жестко прошлась по третьей супруге Соловьева Анастасии Лариной
Пенсионер предстанет перед судом за сутенерство в отношении жены
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть