Работали в СССР? Стали известны условия получения надбавки к пенсии

За стаж до 1991 года можно получить надбавку к пенсии в размере 1500 рублей

Пенсионеры, чья трудовая биография началась еще до распада СССР, в некоторых субъектах России могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату. Речь идет о региональной надбавке — в среднем около 1500 рублей — которая полагается при наличии подтвержденного стажа до 1991 года и соблюдении установленных требований.

Что считается «советским» стажем

Под этим обычно понимаются официальные периоды работы, оформленные до 1991 года. Подтверждением служит запись в трудовой книжке или архивные документы, если оригиналы утеряны. В расчет принимается именно легальная занятость, отраженная в документах.

Кто чаще всего может претендовать

Конкретные условия различаются в зависимости от региона, однако чаще всего право на выплату получают:

пенсионеры с длительной непрерывной работой в советский период;

граждане с невысокой пенсией и ограниченным совокупным доходом;

лица со статусом «ветеран труда» или иными льготными основаниями;

жители тех субъектов РФ, где действует специальная программа поддержки.

В ряде случаев дополнительно учитываются возраст, минимальный общий стаж, постоянная регистрация на территории региона и другие критерии.

Автоматически или по заявлению

Начисление происходит не везде автоматически. Во многих регионах пенсионеру необходимо самостоятельно подать заявление. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты населения или в МФЦ по месту жительства и уточнить, действует ли соответствующая мера поддержки.

Какие документы потребуются

Обычно требуется стандартный пакет:

паспорт;

СНИЛС;

пенсионное удостоверение либо справка из Социального фонда России;

трудовая книжка;

при необходимости — архивные справки о периодах работы.

После подачи заявления его рассматривают в сроки, установленные региональными нормативами. При положительном решении деньги начинают перечислять вместе с основной пенсией.

Размер может отличаться

Сумма около 1500 рублей является ориентировочной. В разных субъектах РФ размер выплаты может быть меньше или больше. Кроме того, в отдельных регионах действуют дополнительные коэффициенты или собственные программы поддержки пожилых граждан.

Таким образом, надбавка за стаж до 1991 года — это не федеральная гарантия, а региональная мера помощи, и условия ее получения стоит уточнять по месту проживания.

