В Германии произошел сбой импорта газа и истощились его запасы в хранилище

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 80 0

«Капризы» природы оказались неожиданностью для этой страны.

В Германии закончился газ

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Германии произошел сбой импорта сжиженного природного газа (СПГ) в момент, когда запасы этого ресурса на крупнейшем терминале страны истощились. Об этом сообщило издание EADaily.

Запасы газа в Германии упали до рекордно низких показателей с 2013 года. Это произошло из-за ряда факторов. Во-первых, погодные условия. Эта зима стала наиболее холодной за последние несколько лет. К тому же часто на улице стояло безветрие. Все это увеличивало мощность газовой генерации.

Во-вторых, на крупнейшем терминале Германии Mukran LNG в Балтийском море газ закончился, поэтому со 2 февраля оттуда нет потока этого топлива в газотранспортную систему.

При этом восстановить поставки в данный терминал пока нет возможности. Лед сковал морскую гладь у порта Мукран, поэтому газовоз не может подобраться к берегу и уже более двух недель находится в водах неподалеку.

На помощь был выслан крупнейший действующий ледокол Федерального управления водных путей и судоходства Neuwerk. Но он сломался и вернулся назад, так и не выполнив поставленную задачу.

Пока ледокол не вернется в строй, застрявшему в ледовом плену должен будет помочь зафрахтованный буксир VB Bremen Fighter.

«Кто бы мог подумать в эпоху „развитого глобального потепления“, что в разгар зимы в Балтийском море может образоваться серьезный ледяной покров? Это же абсурд. Поэтому к такому „капризу“ природы в Германии оказались не готовы», — прокомментировал ситуацию замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) России Алексей Гривач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что впервые с 2023 года северо-западные страны континентальной Европы импортируют газ в таком большом объеме из Великобритании. Все из-за того, что уровень СПГ в Евросоюзе упал до самого низкого за два года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть