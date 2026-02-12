Континентальная Европа начала импорт газа из Великобритании впервые за три года

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 150 0

По прогнозам, запасы СПГ в ЕС должны закончиться в течение нескольких дней.

Газ из Великобритании в ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Peter Kneffel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Впервые с 2023 года северо-западные страны континентальной Европы импортируют газ в таком большом объеме из Великобритании. Об этом сообщило издание EADaily.

Уровень запасов сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе (ЕС) упал до самого низкого уровня за два года. Поэтому начались большие поставки этого топлива из Соединенного королевства. По данным оператора газотранспортной системы стран ЕС ENTSOG, со 2 по 9 февраля в Бельгию пришло 140 миллионов кубометров, а затем поставки выросли до 25 миллионов кубометров топлива в сутки.

При этом в аналогичный период прошлого года импорта газа из Великобритании не было вообще, а в 2024-м поток составил всего 11 миллионов кубометров.

Больше импорт СПГ в ЕС был лишь в 2023 году. Тогда нехватка этого природного ресурса была связана с введением рестрикций и контрсанкций на поставки российского топлива. При этом в некоторых странах тогда еще не было собственных терминалов СПГ. Поэтому газ заказывали в терминалы Великобритании.

По данным GIE, запасы этого топлива в ЕС 9 февраля упали до 39,2 миллиарда кубометров. То есть хранилища заполнены на 36%. По прогнозам, газ должен закончится в течение недели.

В Нидерландах хранилища заполнены на 18,8%, а в Германии — на 26%. Во Франции запасов в 400 миллионов кубометров хватит не более чем на пять-шесть дней.

При этом в Германии компании не хотят запасать газ в больших объемах, так как это невыгодно. Поэтому приходы холодов становятся «неожиданностью». В этом сезоне объемы СПГ в данной стране упали до значения 2013 года. Но тогда нарастить поставки помог «Газпром».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Венгрия подала иск в европейский суд из-за запрета ЕС на российские энергоносители.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации