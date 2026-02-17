Российская делегация прибыла в Женеву для трехсторонних переговоров по Украине

Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву для участия в трехсторонних переговорах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Кадры прилета публикует Ruptly в Telegram-канале.

Консультации пройдут 17 и 18 февраля. МИД Швейцарии уведомил, что переговоры будут закрыты для прессы — журналистам предоставят лишь кадры прибытия делегаций и официальные фото начала встреч.

Российскую сторону возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, который участвовал в переговорном процессе в 2022 году и в стамбульском раунде 2025 года. В состав делегации, насчитывающей 15-20 человек, также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Как сообщили в Кремле, спектр обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби. Помимо прочего, он затронет территориальные вопросы.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как стороны готовятся к переговорам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX