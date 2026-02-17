Трехсторонняя встреча в Женеве: стороны готовятся к переговорам

Российская делегация направилась в Женеву на переговоры

Российская делегация сейчас летит в Женеву, где сегодня стартуют трехсторонние переговоры по украинскому конфликту. Самолет американской делегации во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом также находится в небе. Представители Киева прибыли в Женеву заранее.

На этом раунде российская группа расширена до двадцати человек. Ее возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В Кремле пояснили, что на предыдущих переговорах в Абу-Даби обсуждались в основном вопросы безопасности, поэтому Москву тогда представляли военные. В Женеве же планируется охватить более широкий круг тем. При этом, по данным западных СМИ, переговоры не ограничены по времени. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что нынешняя встреча может стать поворотной. Американский президент подчеркнул, что Киеву надо поскорей достичь компромисса с Россией и не затягивать процесс.

