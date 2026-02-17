Даже в тепле холодно: симптомами каких болезней являются ледяные конечности

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 107 0

Некоторые из этих проблем со здоровьем могут сопровождаться еще и усталостью, и сухостью кожи.

На что указывают постоянно мерзнущие конечности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Токсиколог Кутушов: ледяные конечности — это признак анемии

Постоянно мерзнущие конечности могут быть связаны с проблемами с нервной системой. Об этом изданию Lenta.ru рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

«Иногда холодные конечности могут быть связаны с проблемами нервной системы: диабетическая нейропатия, синдром Рейно или повреждения периферических нервов. В этом случае даже при нормальном температурном режиме пальцы рук и ног становятся холодными и бледными, появляются покалывания, онемение или судороги. И, конечно, на этот симптом влияют общие состояния организма: хроническая усталость, стресс, недосып, плохое питание», — отметил медик.

Он уточнил, что постоянное чувство холода может быть и признаком анемии, то есть низкого уровня железа в крови. Это происходит потому, что ткани недополучают кислород из-за проблем с его транспортировкой по телу.

Атеросклероз, повышенное давление и другие проблемы с сосудами тоже могут привести к тому, что человек постоянно мерзнет. Из-за суженых сосудов кровь плохо поступает к конечностям, и они просто не получают достаточного количества тепла, пояснил врач.

Постоянное чувство холода также может указывать на нарушения работы щитовидной железы, заметил Кутушов. Недостаток гормонов этого органа замедляет обмен веществ. Это, в свою очередь, охлаждает тело, а также становится причиной сухости кожи, усталости и отечности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что горячая ванна после пребывания на морозе может обернуться неприятными последствиями для здоровья, в том числе довести до предобморочного состояния. Причем, чем сильнее был мороз и чем горячее вода, тем выше нагрузка на организм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть