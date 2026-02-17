Даже в тепле холодно: симптомами каких болезней являются ледяные конечности

Токсиколог Кутушов: ледяные конечности — это признак анемии

Постоянно мерзнущие конечности могут быть связаны с проблемами с нервной системой. Об этом изданию Lenta.ru рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

«Иногда холодные конечности могут быть связаны с проблемами нервной системы: диабетическая нейропатия, синдром Рейно или повреждения периферических нервов. В этом случае даже при нормальном температурном режиме пальцы рук и ног становятся холодными и бледными, появляются покалывания, онемение или судороги. И, конечно, на этот симптом влияют общие состояния организма: хроническая усталость, стресс, недосып, плохое питание», — отметил медик.

Он уточнил, что постоянное чувство холода может быть и признаком анемии, то есть низкого уровня железа в крови. Это происходит потому, что ткани недополучают кислород из-за проблем с его транспортировкой по телу.

Атеросклероз, повышенное давление и другие проблемы с сосудами тоже могут привести к тому, что человек постоянно мерзнет. Из-за суженых сосудов кровь плохо поступает к конечностям, и они просто не получают достаточного количества тепла, пояснил врач.

Постоянное чувство холода также может указывать на нарушения работы щитовидной железы, заметил Кутушов. Недостаток гормонов этого органа замедляет обмен веществ. Это, в свою очередь, охлаждает тело, а также становится причиной сухости кожи, усталости и отечности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что горячая ванна после пребывания на морозе может обернуться неприятными последствиями для здоровья, в том числе довести до предобморочного состояния. Причем, чем сильнее был мороз и чем горячее вода, тем выше нагрузка на организм.

