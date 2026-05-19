В группе риска: для кого особо опасен хантавирус

Кардиолог Крокер: хантавирус особенно опасен для людей с болезнями сердца

Люди с болезнями сердца и сосудов входят в группу повышенного риска при заражении хантавирусом. Об этом заявил уругвайский кардиолог Алехандро Крокер в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, любые хронические заболевания могут усугублять течение вирусной инфекции. Сердечно-сосудистые патологии в этом случае не являются исключением.

Как хантавирус влияет на сердце

Кардиолог пояснил, что хантавирус, как и некоторые другие вирусы, способен поражать сердечную мышцу. В результате у пациента может развиться вирусная миокардиопатия — состояние, при котором нарушается работа миокарда.

Такое осложнение особенно опасно для людей, у которых уже есть ишемическая болезнь сердца, аритмия, гипертония или перенесенный инфаркт.

На фоне инфекции организм испытывает дополнительную нагрузку: повышается температура, усиливается интоксикация, нарушается дыхание и может снижаться насыщение крови кислородом.

Какие органы поражает хантавирус

Хантавирусная инфекция чаще всего ассоциируется с тяжелым поражением легких и почек. В зависимости от штамма болезнь может вызывать хантавирусный легочный синдром или геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

При легочной форме у человека развивается одышка, кашель, слабость, лихорадка и нарушение дыхания. В тяжелых случаях состояние может быстро ухудшаться вплоть до дыхательной недостаточности.

При почечной форме возможны высокая температура, боли в пояснице, кровоизлияния, снижение функции почек и нарушение водно-солевого баланса.

Почему хантавирус может быть смертельно опасным

Опасность хантавируса в том, что первые симптомы часто напоминают обычную вирусную инфекцию: повышение температуры, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота и слабость.

Однако затем у части пациентов развивается резкое ухудшение состояния. При тяжелом течении могут пострадать сразу несколько систем организма — легкие, сердце, сосуды и почки.

Особенно внимательно врачи советуют относиться к симптомам людям из групп риска: пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни дыхательной системы или почек.

Что известно о вспышке хантавируса на лайнере MV Hondius

Поводом для нового обсуждения хантавируса стала вспышка на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Судно вышло из порта аргентинского города Ушуайя в начале апреля, после чего среди пассажиров и членов экипажа начали выявлять случаи заражения штаммом Андес.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 мая, всего было зарегистрировано 11 случаев, включая три летальных исхода. Из них восемь случаев лабораторно подтвердили, два признали вероятными, еще один оставался на дополнительной проверке.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что речь идет о кластере тяжелого респираторного заболевания на судне MV Hondius, где находились пассажиры и экипаж из 23 стран. Возбудителем назван хантавирус Андес.

Может ли хантавирус передаваться между людьми

Обычно хантавирус передается человеку от грызунов — через контакт с их мочой, слюной, пометом или зараженной пылью. Однако штамм Андес считается исключением: в редких случаях он может распространяться от человека к человеку при длительном тесном контакте.

Именно эта особенность вызвала тревогу после вспышки на лайнере. При этом ВОЗ указывала, что признаков мутаций, которые говорили бы о повышенной заразности или тяжести вируса, не выявлено. Reuters также сообщал, что риск пандемии на данный момент не рассматривается как высокий.

Как снизить риск заражения

Главная профилактика хантавируса — избегать контакта с грызунами и местами, где могут быть их следы. Особенно осторожными нужно быть при уборке дач, сараев, подвалов, гаражей и складов после долгого простоя.

Перед уборкой закрытое помещение лучше проветрить, а поверхности — увлажнить дезинфицирующим раствором. Подметать сухую пыль не стоит: частицы могут попасть в воздух и затем в дыхательные пути.

При появлении симптомов хантавируса после возможного контакта с грызунами необходимо обратиться к врачу.

