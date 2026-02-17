В отеле Пхукета упал лифт с российскими туристами

Шесть россиян пострадали из-за аварии с лифтом в одном из отелей острова Пхукет. Об этом сообщило издание Khao Phuket.

«Шесть туристов воспользовались лифтом с первого на пятый этаж. Система не смогла выдержать нагрузку, из-за чего лифт упал примерно на 30 сантиметров ниже обычного уровня этажа, что привело к травмам всех пассажиров», — говорится в материале СМИ.

Пострадавшие являются россиянами. Внутри были в том числе восьмилетний ребенок и 16-летний подросток. Все, находившиеся в лифте в момент аварии, были доставлены в больницу Дибук с различными травмами.

Инцидент произошел недалеко от популярного туристического пляжа Ката.

Власти Таиланда начали расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотни туристов, в том числе и из Китая, застряли на трассе Мурманск — Териберка из-за метели. Оказавшимся в беде путешественникам пришли на помощь местные жители. Они приносили горячее питье, а когда стало ясно, что до ночи выбраться из снежного плена не выйдет, организовали в школе и доме культуры Териберки ночлег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.