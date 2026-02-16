В снежном плену: сотни туристов застряли в Териберке из-за метели
Больше суток автобусы с путешественниками не могут покинуть поселок, топливо уже на исходе.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru
В Мурманской области непогода застала врасплох сотни туристов, в том числе из Китая, которые оказались буквально в снежном плену. Из-за метели на дорогах нулевая видимость, автобусы с путешественниками уже почти сутки не могут выбраться из поселка.
Топливо заканчивается, а на улице минус 20. И на этом уже начали наживаться частные авиакомпании, предлагая эвакуацию вертолетом за 600 тысяч рублей. У корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева вся последняя информация.
Жуткая метель и нулевая видимость, трасса Мурманск — Териберка, или, как ее еще называют «Врата в Арктику», оказалась полностью блокирована из-за непогоды.
«Мы отъехали метров 40 от колонны от Териберки. И дальше уже дороги нет! Говорить невозможно», — рассказал один из туристов.
Разглядеть единственную дорогу крайне сложно, проехать уже невозможно — застревают даже внедорожники. Двухполосная трасса превратилась в узкую тропу, где с трудом могла протиснуться одна машина.
В самом начале прорваться удалось всего нескольким смельчакам. Позже метель разыгралась, и основная колонна, а это около 1000 человек, уже не смогла проехать. В снежном плену оказались сотни машин.
«Сегодня мы не можем выехать, потому что перевал, который находится на пути из Териберки, заблокирован легковым транспортом. И даже специальная техника не может к ним пробиться», — объяснил гид Алексей Ренжин.
Поначалу людям доставляли горячее питание прямо к застрявшей колонне. Когда стало ясно, что на дороге придется ночевать, в поселке был организован ночлег. Людей расположили в местной школе и доме культуры.
Териберка — это популярный туристический поселок в Мурманской области, один из символов русского Севера. Находится он на берегу Баренцева моря, ежегодно поморское село посещают десятки тысяч туристов. В этот раз их сутками поддерживали местные жители.
Затянувшийся отпуск для сотен туристов не входил в планы, у некоторых на руках были невозвратные билеты на самолет — ждать, когда пробьют дорогу, согласились не все. Некоторые решились на отчаянные меры и вызвали частный вертолет, где цена за одно место могла доходить до 50 тысяч рублей.
Ночью 16 февраля дорогу удалось частично расчистить, и сотни машин смогли выбраться из арктического плена. Некоторые вновь останавливаются, но уже для того, чтобы детальней рассмотреть потрясающее зрелище.
«Едем вторые сутки. Остановились чисто северное сияние посмотреть — такая красота», — признался путешественник.
