Здоровье в кресле: как спасти позвоночник при сидячей работе

Невролог Исмаилов: при сидячей работе стоит делать перерыв каждые 40 минут

Правильная эргономика рабочего места является залогом сохранения здоровья спины, а не просто вопросом личного комфорта сотрудника. Об этом сообщает невролог Али Исмаилов в беседе с Lenta.ru.

Специалист подчеркнул, что во время нахождения за компьютером крайне важно следить за естественным изгибом позвоночного столба и не допускать избыточного напряжения в области шеи. По словам врача, лопатки должны находиться в естественно сведенном состоянии, что позволяет грудной клетке оставаться максимально открытой.

Монитор следует располагать так, чтобы взгляд был направлен строго перед собой. Голова должна сохранять нейтральную позицию без наклонов, которые провоцируют дополнительную нагрузку на мышечный корсет.

Для поддержания тонуса организма Исмаилов советует внедрить в сидячую работу обязательные паузы каждые 30–45 минут. Короткие перерывы, дополненные легкой физической активностью, позволяют эффективно бороться с перенапряжением в плечевом поясе и пояснице.

При длительной работе с компьютером эксперт призывает использовать специализированные ортопедические кресла, оснащенные регулируемыми подлокотниками, а также применять подставки для ног.

«Упражнения и профилактика должны стать частью ежедневной рутины. Необходимо делать мягкую растяжку шейного отдела, плавные повороты головы, вправление плечевых зон и грудной клетки, а также укрепляющие упражнения для спины и мышц кора под контролем специалиста», — отметил эксперт

Помимо физических упражнений, эксперты обращают внимание и на другие аспекты здорового образа жизни, влияющие на общую работоспособность. Важное значение имеет профилактика сердечно-сосудистых заболеваний через коррекцию рациона.

В частности, для нормализации уровня холестерина в крови рекомендуется увеличивать потребление растительной пищи. Фрукты и овощи, богатые клетчаткой и лишенные вредных жиров, оказывают благотворное влияние на состояние сосудов, что особенно важно при малоподвижном образе жизни.

Комплексный подход, сочетающий физическую активность и правильное питание, позволяет минимизировать риски, связанные с сидячим характером профессиональной деятельности.

