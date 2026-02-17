Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы Венгрии

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 94 0

До этого европейский политик выступал против вхождения Украины в ЕС.

Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы Венгрии

Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в стране. Об этом европейский политик написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Украинцы глубоко вовлечены в венгерскую избирательную кампанию», — заявил Виктор Орбан.

По его словам, Киев финансирует оппозицию Венгрии и использует ее в своих корыстных целях. Орбан добавил, что Будапешт должен сам решать свое будущее.

До этого премьер-министр в интервью изданию Magyar Hírlap говорил о том, что вмешательство в избирательную компанию другой страны с такой грубой открытостью, намекая на Украину, — это очень дурной знак. Также, по его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский лично заинтересован в смене власти в Будапеште, так как Орбан часто публично выступал против него.

Помимо того, премьер-министр не так давно заявил, что потенциальное присоединение Украины к Европейскому союзу способно привести к разрушительным последствиям для венгерского агропромышленного комплекса и национальной экономики в целом.

