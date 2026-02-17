Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву на переговоры

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Спецпредставитель президента будет работать по отдельному экономическому треку с американской стороной.

Будет ли Кирилл Дмитриев участвовать в переговорах в Женеве

Фото: 5-tv.ru

В Женеву для участия в переговорах прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирилл Дмитриев проведет отдельные встречи с американскими представителями. Он опубликовал в соцсетях фото из машины, символично сопроводив его песней «Ночи в Женеве».

Ранее самолет с основной делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским приземлился в Швейцарии.

Переговоры пройдут 17–18 февраля при участии представителей России, США и Украины. Они будут закрыты для прессы.

Как заявили в Кремле, Кирилл Дмитриев работает по «отдельному треку» в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Основную российскую делегацию, помимо Мединского, представляют замглавы МИД Михаил Галузин и адмирал Игорь Костюков. Всего в составе — 15–20 человек, что обусловлено широким спектром тем, включая территориальные вопросы.

Делегацию Украины возглавляет руководитель офиса президента Кирилл Буданов*.

Американскую сторону представляют спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

