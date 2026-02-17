Четверо мужчин до смерти забили туриста в Таиланде из-за любовного треугольника

Кровавая драма разыгралась на оживленной улице Бангкока.

Любовный треугольник привел к жестокой расправе в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat

В столице Таиланда четверо мужчин забили до смерти 54-летнего американского туриста Стейна Хита Коула с помощью металлической трубы. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел рядом с магазином подержанных товаров. По версии следствия, американец пытался уговорить свою бывшую девушку, 24-летнюю Нан Пхавт Ар Чо, возобновить отношения. Однако нынешний партнер женщины, 26-летний Со Нэй Лин У, вместе с тремя сообщниками напал на Коула. Полиция обнаружила тело погибшего на тротуаре с пятью ножевыми ранениями и переломами обеих ног. Рядом с местом происшествия были найдены орудия убийства: кухонный нож и метровая железная труба.

Расследование показало, что конфликт назревал давно из-за нежелания Коула смириться с разрывом.

«Этот инцидент был вызван личным спором из-за отношений. Погибший не мог смириться с расставанием и постоянно преследовал свою бывшую девушку», — ответил начальник полицейского участка Бангмод полковник Сончай Пунпхол.

По словам полицейских, в день трагедии американец сам пришел к магазину с ножом, что спровоцировало ответную агрессию. Задержанные утверждают, что не планировали убивать мужчину, но в пылу драки потеряли контроль над ситуацией. Среди нападавших оказались брат девушки и двое граждан Мьянмы.

Местные жители рассказали, что Стейн Хит Коул жил в квартире напротив своей бывшей пассии и часто устраивал скандалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Родственники женщины выступали против их союза и пытались их разлучить.

Владелец магазина, где работают подозреваемые, якобы пытался остановить своих сотрудников, но те проигнорировали его предупреждения. На данный момент всем четырем участникам нападения предъявлены обвинения в совместном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека. Полиция Таиланда уже уведомила посольство США о случившемся.

