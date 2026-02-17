Опасная затея? Можно ли похудеть на яблочном уксусе как Виктория Бекхэм

Гастроэнтеролог Кашух: уксус не сжигает жир и опасен для здоровья

Яблочный уксус не сжигает жир и опасен для здоровья. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU.

На днях британская модельер и певица Виктория Бекхэм удивила интернет, рассказав о своем главном секрете похудения и улучшения работы пищеварения — яблочном уксусе.

Звезда поделилась, что употребляет две столовые ложки этой жидкости на голодный желудок для коррекции фигуры. Однако специалисты просят воздержаться от такого совета, так как подобный способ похудения может быть смертельно опасным.

«Никаких чудесных жиросжигающих свойств у яблочного уксуса нет — это не может подтвердить ни один научный источник. А процесс похудения на уксусе, если он и происходит, связан не с жиросжиганием, а с временным снижением аппетита из-за раздражения желудка и замедлением его опорожнения», — рассказала врач.

Употребление уксуса нарушает работу желудочно-кишечного тракта и может привести к дефициту питательных веществ при длительном употреблении. Гастроэнтеролог напомнила: самый безопасный способ похудения для здоровья — сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

Уксусная кислота агрессивно воздействует на слизистую оболочку пищевода и желудка, что может в итоге привести к гастриту. Если человек пожилой — может дойти до эрозии и даже язвенной болезни. Особенно опасно пить такой «напиток» натощак. Кроме того, это может плохо сказаться и на зубной эмали.

В некоторых случаях употребление уксуса и вовсе противопоказано. Например, при наличии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита, гастрита с повышенной кислотностью в стадии обострения, а также заболевания тонкого и толстого кишечника. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом эта жидкость также опасна.

Есть научные исследования по поводу того, с помощью уксуса можно снизить гликемическую нагрузку у диабетиков. Однако данных по этому вопросу слишком мало, чтобы сделать убедительный вывод.

