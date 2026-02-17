Песков рассказал, стоит ли ждать новостей от переговоров в Женеве в первый день

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 117 0

Официальный представитель Кремля заявил, что диалог трех делегаций, как ожидается, продлится два дня.

Фото, видео: Reuters/Pierre Albouy; 5-tv.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал сдержанно оценивать перспективы получения быстрых результатов от стартовавших в Женеве переговоров. Об этом он сообщил на брифинге 17 февраля.

«Продолжатся трехсторонние переговоры в Женеве, наша делегация там. Не думаю, что стоит сегодня ожидать каких-то новостей», — заявил Песков, комментируя ход консультаций.

В Женеве 17–18 февраля проходят закрытые трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, в ее составе 15–20 человек, включая военных и дипломатов.

Спектр обсуждаемых тем, по данным Кремля, расширен по сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби и включает территориальные вопросы.

Параллельно по отдельному экономическому треку с американцами работает спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где пройдут трехсторонние женевские переговоры. Примечательно, что когда-то в той же самой локации встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган, представляя СССР и США.

