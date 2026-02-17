«Не могу ходить»: звезда «Топ-модели по-американски» Джей Александр перенес инсульт

People: звезда «Топ-модели по-американски» Джей Александр перенес инсульт

Звезда шоу «Топ-модель по-американски» Джей Александр признался, что в конце 2022 года перенес тяжелый инсульт и до сих пор не может ходить. Об этом сообщает People.

Известный зрителям 67-летний король подиума рассказал о пережитом в документальном сериале Netflix «Проверка реальностью: внутри «Топ-модели по-американски».

«27 декабря 2022 года у меня случился инсульт. Я очнулся. Я не понимал, где нахожусь, кроме того, что я в больнице. Я провел пять недель в коме, не мог ходить. Не мог говорить», — поделился Александр.

По его словам, в общей сложности он провел в больнице больше года. После инсульта он оказался прикован к инвалидной коляске и до сих пор проходит восстановление.

«Я не стыжусь признаться, что плакал», — признался он, вспоминая долгий путь к реабилитации.

Поддержка коллег и тишина от Тайры

Александра навещали его коллеги по проекту — визажист Джей Мануэль и фотограф Найджел Баркер. Однако, как отметил шоумен, ведущая шоу, модель Тайра Бэнкс, ни разу не приехала к нему ни в больницу, ни после выписки. По словам Александра, она лишь написала ему сообщение о желании навестить.

Джей Александр с 2003 по 2012 год был бессменным тренером по дефиле в «Топ-модели», а позже стал и членом жюри. Именно он когда-то учил молодых манекенщиц правильно держаться на подиуме. Среди его учениц в том числе была и сама Бэнкс в юности.

После инсульта невозможность ходить стала для него особенно болезненной.

«Я скучаю по тому времени, когда был королем подиума», — с горечью рассказывает он в фильме.

«Для меня еще ничего не кончено»

Несмотря на тяжелое состояние, Александр не теряет надежды.

«Я не могу ходить. Пока нет. Но я твердо намерен идти. Я уверен, вы меня еще увидите. Для меня еще ничего не кончено», — заявил он.

В последние месяцы шоумен постепенно возвращается в публичное пространство. Впервые за долгое время он появился в соцсетях и поддержал выход документального проекта.

