Матрешки за решеткой: в Эстонии возбудили уголовное дело из-за 170 российских игрушек

В Эстонии из-за 170 российских матрешек возбудили уголовное дело

На эстонско-российской границе мужчина стал фигурантом уголовного дела после попытки перевезти 170 матрешек через пункт пропуска Лухамаа. Как сообщает Налогово-таможенный департамент Эстонии, этот эпизод добавили к уже существующему производству о нарушении санкционных ограничений.

По данным ведомства, гражданин Эстонии перевозил сувениры в грузовом отсеке фургона. Поскольку он ранее уже проходил по делу о нарушении режима санкций, новый инцидент стал частью основного уголовного расследования.

Другие случаи

В Нарве инспекторы задержали 24-летнюю девушку, пытавшуюся вывезти из страны мужской гидрокостюм стоимостью около 500 евро. Она утверждала, что вещь принадлежит ей. Однако размер экипировки значительно превышал параметры девушки, а следов использования не обнаружили. В отношении нее возбуждено административное производство за нарушение санкционных правил.

В Палдиски у 51-летней женщины изъяли почти 18 тысяч нелегальных сигарет. Кроме того, таможенники блокировали экспорт технического оборудования в Турцию и инструментов в Грузию из-за отсутствия подтверждения конечного получателя.

В почтовых отправлениях, направлявшихся в Россию, обнаружили 32 виниловые пластинки, подпадающие под действующие санкционные ограничения.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением санкционного режима и пресечение контрабанды продолжаются в усиленном режиме.

