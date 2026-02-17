Матрешки за решеткой: в Эстонии возбудили уголовное дело из-за 170 российских игрушек

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 66 0

Также была задержана 24-летняя девушка, пытавшаяся вывезти из страны мужской гидрокостюм.

Что можно вывозить из эстонии в Россию сейчас: ограничения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Эстонии из-за 170 российских матрешек возбудили уголовное дело

На эстонско-российской границе мужчина стал фигурантом уголовного дела после попытки перевезти 170 матрешек через пункт пропуска Лухамаа. Как сообщает Налогово-таможенный департамент Эстонии, этот эпизод добавили к уже существующему производству о нарушении санкционных ограничений.

По данным ведомства, гражданин Эстонии перевозил сувениры в грузовом отсеке фургона. Поскольку он ранее уже проходил по делу о нарушении режима санкций, новый инцидент стал частью основного уголовного расследования.

Другие случаи

В Нарве инспекторы задержали 24-летнюю девушку, пытавшуюся вывезти из страны мужской гидрокостюм стоимостью около 500 евро. Она утверждала, что вещь принадлежит ей. Однако размер экипировки значительно превышал параметры девушки, а следов использования не обнаружили. В отношении нее возбуждено административное производство за нарушение санкционных правил.

В Палдиски у 51-летней женщины изъяли почти 18 тысяч нелегальных сигарет. Кроме того, таможенники блокировали экспорт технического оборудования в Турцию и инструментов в Грузию из-за отсутствия подтверждения конечного получателя.

В почтовых отправлениях, направлявшихся в Россию, обнаружили 32 виниловые пластинки, подпадающие под действующие санкционные ограничения.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением санкционного режима и пресечение контрабанды продолжаются в усиленном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

23:18
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна
22:58
Питание для мозга: какие продукты вызывают депрессию
22:40
«Огромное удовольствие»: фигуристка Петросян о короткой программе на ОИ-2026
22:23
Собянин принял решение о реализации проекта КРТ на западе Москвы
22:09
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку
21:56
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России за пять часов

Сейчас читают

Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Британии
«Из грязи в князи»: Евгения Ахременко жестко прошлась по третьей супруге Соловьева Анастасии Лариной
Пенсионер предстанет перед судом за сутенерство в отношении жены
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть