«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Недавно навязчивый фанат начал донимать близких артистки.

Певицу Юлию Проскурякову преследует сталкер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певицу Юлию Проскурякову пять лет терроризирует сталкер

Певица Юлия Проскурякова — жена народного артиста России и композитора Игоря Николаева — столкнулась с неадекватным поведением фаната. Ее уже пять лет терроризирует сталкер. Об этом артистка рассказала сама у себя на странице в социальной сети.

Фото: Instagram*/uliaveronika

По словам Проскуряковой, с 2021 года ей приходят странные сообщения от незнакомца. Мужчина пишет певице под разными именами и с разных аккаунтов. Где-то он представляется инвалидом и просит автограф, где-то — режиссером и говорит, якобы Юлии предлагают сняться в фильме.

Судя по всему, ситуация усугубилась: сталкер начал писать и звонить близким артистки. Юлия встревожено обратилась к своему окружению.

«Я прошу всех, кому он пишет быть внимательными! Этот человек не сценарист, не поклонник и не инвалид. Он, очевидно, болен!!! Будьте бдительны!» — написала Проскурякова.

Поклонники Юлии поддержали артистку. Они просят ее быть осторожнее и беречь себя, а также подчеркивают, что это ужасная ситуация.

Жена Николаева — не первая, кто из российских звезд столкнулась с назойливым фанатом. До этого певица Виктория Дайнеко рассказала о похожей ситуации. По словам знаменитости, неизвестный выслеживал ее по геолокацию, которую та раньше размещала в режиме реального времени в личном блоге.

