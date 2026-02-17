Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в отель в Женеве в преддверии переговоров по украинскому вопросу. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Представители Москвы прибыли в Швейцарию рано утром. Источник РИА Новости передал, что встреча делегаций России, Украины и США состоится после 14:00 по московскому времени.

Известно, что переговоры будут вестись в закрытом формате. На них обсудят основные параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. К тому же могут затронуть тему Запорожской АЭС.

Москву на встрече представят свыше 20 человек. Также вероятны двусторонние контакты с представителями Киева.

Также в Женеве намечены встречи рабочей группы по экономическим вопросам, в которую входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что российский лидер Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам.

До этого два минувших раунда переговоров прошли под руководством начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. В новой встрече он также примет участие.

Мирное урегулирование по Украине

Закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона прошли в Абу-Даби в конце января и начале февраля 2026 года. На них участники процесса обсудили нерешенные вопросы мирного плана, который предложили Соединенные Штаты. После второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по схеме «157 на 157».

В Кремле отметили, что американская сторона признала — без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, нельзя полагаться на долгосрочное урегулирование. Вооруженным силам Украины необходимо выйти из Донбасса, что является важным условием Москвы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков рассказал, стоит ли ждать новостей от переговоров в Женеве в первый день. Такой комментарий официальный представитель Кремля дал накануне предстоящих консультаций.

