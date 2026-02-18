Важно разговаривать: психолог о том, как помочь ребенку в конфликте с учителем

Махмутова: родители обязаны помогать ребенку выстраивать отношения со взрослыми

Одна из обязанностей родителей — помогать своему ребенку выстраивать гармоничные отношения с учителем. Об этом 5-tv.ru сказала детский психолог Надежда Махмутова.

Что делать если ребенок жалуется на учителя?

Существует два варианта конфликта с педагогом: первый — ребенку не нравится учитель, второй — преподаватель недоволен поведением школьника. В каждой ситуации нужно разбираться отдельно. Поэтому, если возникают проблемы в школе, то важно понимать, кто является инициатором.

«Когда какие-то претензии к учителю есть у ребенка. Это о чем? Это о том, что отношения „учитель и ребенок“ не выстроены», — сказала Махмутова.

По словам психолога, в этом случае родители должны помочь школьнику наладить коннект с «проблемным» педагогом. Чтобы все получилось, взрослым следует постепенно формировать образ учителя. Ребенок должен понять, что, кроме мамы и папы, есть другие люди, к которым он может обратиться за помощью.

«Если есть конкретные жалобы — она постоянно орет! Тут естественно важно поговорить с учителем. <…> Очень важно понимать, что учитель тоже человек, важно подойти и донести в первую очередь ее ценность», — отметила психолог.

Надежда Махмутова добавила: важно не просто поговорить с преподавателем, а выяснить, почему он настроен против школьника. При необходимости можно донести, что, например, «мой Петенька — чувствительный ребёнок», поэтому не повышайте при нем голос.

Что делать если учитель жалуется на ребенка?

По словам эксперта, если же это учитель обоснованно недоволен поведением школьника, то чаще всего родители испытывают чувство вины. Это происходит, так как они думают якобы неправильно воспитали подростка.

«Очень важно разрывать связку «действия ребенка» и «мои ощущения. <…> прежде чем какую-то обратную связь давать учителю, поблагодарите, скажите спасибо большое, что донесли, что такое вообще происходит. Я обязательно поговорю с Машей, Катей, Петей, со своим ребёнком и узнаю, что там случилось», — сказала психолог.

Затем следует поговорить с ребенком, узнать его точку зрения и разобраться, почему он так себя ведет в школе. Махмутова отметила, что дети не могут на равных конфликтовать с учителем. Педагог выше по социальному статусу. Именно поэтому у него есть мама и папа, которые обязаны решать какие-то вопросы сотрудниками школы, если возникает конфликтная ситуация.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.