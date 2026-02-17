Расизм, бодишейминг и насилие: самые громкие скандалы шоу «Топ-модель по-американски»

Daily Mail: шоу «Топ-модель по-американски» сопровождалось насилием и расизмом

«Топ-модель по-американски» десятилетиями считалось культовым реалити нулевых, а Тайра Бэнкс — наставницей, открывшей дорогу в индустрию сотням начинающих манекенщиц. Но после выхода документального проекта Netflix «Проверка на практике. „Топ-модель по-американски“: взгляд изнутри» вокруг шоу вновь вспыхнули старые скандалы. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшие участницы и участники заявили: за глянцевой картинкой скрывались манипуляции, психологическое давление и сомнительные решения продюсеров.

Смена расы

Одним из самых резонансных скндалов стала фотосессия в четвертом сезоне, где моделям предложили «примерить другую расу». Белым участницам сделали блэкфейс-грим, темнокожих стилизовали под представительниц других этнических групп. Позже идею повторили в 13-м сезоне.

Тайра позже признала, что не ожидала такой реакции. Она объяснила, что хотела показать разнообразие красоты. Однако спустя годы именно этот эпизод стал символом «слепоты» шоу к вопросам расовой чувствительности.

Фотосессии на грани

«Топ-модель по-американски» славилась провокациями, но некоторые задания теперь называют травмирующими:

съемка на месте «преступления», где участницам предлагали изображать жертв стрельбы;

фотосессия с бездомными людьми, где модели позировали в кутюре на фоне реальных бездомных подростков;

эпизоды, связанные с насилием и оружием, несмотря на личные трагедии участниц.

Продюсер Кен Мок впоследствии признал, что некоторые концепции были ошибкой.

Скандал с Шэнди Салливан

Один из самых обсуждаемых моментов ранних сезонов — интимная сцена участницы Шэнди Салливан с итальянским манекенщиком. Тогда это подали как «измену парню».

Спустя годы Шэнди заявила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала происходящее. По ее словам, съемочная группа не остановила насилие над ней.

Продюсеры настаивали, что проект снимался круглосуточно, поэтому важно было задокументировать все ситуации на площадке.

Бодишейминг и давление из-за внешности

Многие участницы вспоминали унизительные комментарии о весе и теле. Жизель Самсон призналась, что замечания о «большой заднице» преследуют ее до сих пор.

Киния Хилл подвергалась критике за «лишний вес» и участвовала в фотосессиях, где ее сравнивали с животными. Уитни Томпсон, первая победительница plus-size, рассказывала, что отсутствие подходящей одежды для нее выглядело намеренной провокацией.

Домогательства на площадке

Киния Хилл также утверждала, что во время съемки в Африке приглашенный мужчина-модель вел себя агрессивно и нарушал личные границы. Несмотря на просьбы прекратить съемку, сцена продолжилась.

Позже Тайра признала, что ее реакция тогда была недостаточно серьезной. Она извинилась за то, что не остановила домогательство.

Принудительные «преображения»

Традиционные эпизоды-преображения тоже вызвали волну критики. Участницу Дэни Эванс заставили закрыть щель между зубами Ей заявили, что так она «неконкурентоспособна».

Джоани Доддс прошла сложную стоматологическую операцию без полноценной врачебной консультации. Позже она призналась, что процедура была болезненной и травматичной.

Что говорит Тайра Бэнкс

Бэнкс в документальном проекте признала, что «было много глупостей» и что со временем ее взгляд на многие решения изменился. Однако она подчеркнула, что шоу отражало реалии индустрии того времени и росло вместе с запросами аудитории.

Наследие шоу

«Топ-модель по-американски» запустило много карьер участниц в сфере моды и изменило формат модельных реалити-проектов по всему миру. Но спустя два десятилетия разговор сместился. От глянца — к обсуждению психологического давления, токсичной атмосферы и стандартов, которые сегодня уже выглядят недопустимыми.

Документальный проект Netflix фактически стал попыткой переосмыслить эпоху и напоминанием о том, что телевидение нулевых часто строилось на шоке, скандалах и драме любой ценой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.