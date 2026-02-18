Не ваше дело: психолог объяснила, как отвечать на бестактные вопросы

Психолог Гусева: бестактные вопросы нарушают личные границы

Тема бестактных вопросов — от «когда замуж?» до «сколько зарабатываешь?» — остается одной из самых болезненных в общении. Семейный и провокативный психолог Елена Гусева в беседе с 5-tv.ru дала рекомендации, как сохранить самообладание и не дать нарушить личные границы.

«Бестактные вопросы — это такие вопросы, которые нарушают личные границы, нарушают наше интимное пространство», — поясняет эксперт.

По ее словам, человек со стабильной самооценкой реагирует на них спокойно, а вот неуверенность сразу дает сигнал манипулятору.

«Он как раз это делает для того, чтобы почувствовать, что вы уязвимы, и он может бить в вашу дырочку в самооценке, которую вы ему показали», — добавляет Гусева.

Психолог перечислила типично «женские» и «мужские» триггеры: для женщин — вопросы о весе, возрасте, детях, браке; для мужчин — о доходах, жилье, статусе.

«Надо помнить, что человек, который задает бестактные вопросы, прежде всего говорит о себе. С ним когда-то поступали так же», — подчеркивает Гусева.

Главный совет — не оправдываться и коротко обозначать границы.

«Я на эту тему не хочу разговаривать», — так специалист советует доносить свою мысль близким.

В остальных ситуациях стоит отвеачть коротко и емко.

«Да, нет, не знаю, не хочу говорить», — приводит примеры Гусева.

Если же вопросы вызывают сильную эмоциональную реакцию, специалист рекомендует поработать с самооценкой и избавиться от чувства вины за желание сохранить личное пространство.

Раздражение на бестактные вопросы — это сигнал о нестабильности самооценки, который можно использовать для самопознания.

«Если вы раздражаетесь, когда вам задают бестактные вопросы, то внутренне поблагодарите автора вопроса за то, что вы эти чувства испытали. Вас собеседник, сам того не осознавая, подсветил вашу триггерную точку», — поясняет специалист.

Вместо того чтобы агрессивно защищаться, психолог предлагает отметить для себя «дырочку» в самооценке, которую нужно «заштопать».

На примере вопроса о съемном жилье Гусева демонстрирует, как проработка собственной неуверенности помогает отвечать спокойно и уверенно.

«На данный момент меня устраивает вариант съемного жилья. Как будет дальше — не могу сказать», — приводит пример ответа психолог.

Такая реакция не дает манипулятору повода обнаружить вашу уязвимость.

«С какой целью интересуешься?», — этот универсальный ответ-выручайку эксперт называет главным инструментом.

Произнесенный спокойно, он разрушает манипуляцию и переводит разговор в удобное русло.

«Помните, что вежливость — это не про терпение, а про умение мягко, но уверенно отодвинуть того, кто пытается нарушить ваши личные границы», — резюмирует Гусева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ставить цели и достичь их к концу года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.