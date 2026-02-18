Обычный овощ вместо дорогой косметики? Врач рассказала о пользе капусты для кожи лица

Врач-дерматолог Мухина: капуста способствует осветлению пигментных пятен

Капуста — не просто популярный в готовке овощ, но и источник множества ценных веществ, которые благотворно влияют на организм. В беседе с Life.ru врач-дерматолог Марият Мухина отметила, что этот продукт положительно сказывается на состоянии кожи и поддерживает здоровье желудка.

По словам специалиста, капуста обладает выраженным антиоксидантным, противовоспалительным и увлажняющим эффектом. Из нее получают витамин U (S-метилметионин), который действует как цитопротектор для слизистой оболочки желудка. Он способствует восстановлению тканей, ускоряет заживление повреждений и помогает при язвенных процессах.

Косметолог подчеркнула, что домашние средства на основе капусты требуют осторожности. Перед применением масок или обертываний необходимо провести тест на чувствительность. При наличии хронических кожных заболеваний, таких как акне, дерматит или язвенные поражения, лучше предварительно проконсультироваться со специалистом.

Средства из капусты в домашних условиях

Обычно для ухода капусту измельчают до состояния пюре, либо же выжимают из нее сок и наносят на проблемные участки.

К тому же овощ может способствовать осветлению пигментных пятен. Для приготовления маски капустное пюре смешивают с натуральными добавками, в числе которых йогурт, кефир, гель алоэ или овсяная мука. Полученную пасту наносят на кожу до 15 минут, после чего смывают.

Кроме того, капуста известна своим охлаждающим действием. В народной медицине ее используют при ожогах, язвах и воспалительных процессах кожи. Для обертываний марлю или салфетки смачивают соком либо наносят пюре непосредственно на участок тела и оставляют на 15-20 минут.

Как избежать побочных эффектов

В качестве тоника врач посоветовала добавлять небольшое количество сока в отдельный флакон и применять умеренно. Однако предпочтительнее использовать готовые косметические средства с экстрактом капусты и предварительно убедиться в отсутствии аллергической реакции на этот овощ.

Специалист предупредила, что сырые смеси могут вызвать раздражение или контактный дерматит у людей с чувствительной кожей. Перед применением важно провести патч-тест. Так, средство следует нанести на запястье или за ухо на сутки. Некоторые компоненты, как глюкозинолаты, способны раздражать поврежденные участки кожи.

Кроме того, не стоит ожидать мгновенного результата, поскольку концентрация активных веществ в домашних рецептах значительно ниже, чем в аптечных препаратах.

Готовые смеси надо хранить в холодильнике не более суток и соблюдать правила гигиены, чтобы избежать бактериального загрязнения.

