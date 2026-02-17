Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Звезде «Трансформеров» предъявлены обвинения в нанесении легких телесных повреждений.

Актера Шайа Лабафа арестовали после драки в Новом Орлеане

Фото: www.globallookpress.com/Estelle Carlier

Американский актер Шайа Лабаф был задержан полицией в Новом Орлеане после драки у одного из местных баров. Информацию об инциденте подтвердил портал TMZ.

По версии свидетелей, конфликт начался, когда персонал бара по неустановленной причине вывел Лабафа на улицу. Вскоре между актером и другими участниками завязалась потасовка.

На место происшествия прибыли медики, оказавшие помощь артисту. Несмотря на произошедшее, Лабаф оставался спокойным и общался с врачами, не проявляя признаков агрессии.

Согласно судебным материалам, Лабаф был арестован и обвинен в нанесении легких телесных повреждений. На данный момент представители актера воздерживаются от официальных заявлений по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Роман Курцын оказался в опасности во время конфликта в одном из ночных клубов Севастополя. Артист чудом избежал трагедии, когда случайный свидетель драки узнал в нем персонажа из популярного телесериала.

