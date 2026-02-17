В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

Переговоры по украинскому кризису с участием России, США и Украины завершились в Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters.

Встреча проходила 17–18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva и длилась более четырех часов. Стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и другие представители официальных структур.

Со стороны США в переговорах участвовали специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию возглавил руководитель офиса президента Кирилл Буданов*. Также в нее вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, заместитель главы офиса президента Сергей Кислица и представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры России, США и Украины в Женеве велись на русском и английском языках.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне призвал не ожидать новостей по итогам первого дня консультаций. Официальный представитель Кремля отметил, что формат встречи не предполагает присутствие СМИ и оперативные комментарии.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов.

