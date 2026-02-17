Переговоры России, США и Украины в Женеве ведутся на русском и английском языках

Дарья Корзина
Встреча проходит в закрытом формате.

Переговоры в Женеве проходят на на русском и английском язык

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве проходят на русском и английском языках. Об этом сообщило РИА Новости.

«Русский и английский», — передает агентство слова собеседника.

Консультации стартовали 17 февраля. В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, а также другие официальные лица.

Переговоры проходят в закрытом режиме и рассчитаны на два дня — 17 и 18 февраля. Повестка охватывает вопросы, связанные с урегулированием ситуации вокруг Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ожидать новостей по итогам первого дня работы. Он отметил, что формат встречи не предусматривает присутствия прессы и оперативных комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состав российской делегации на переговорах в Женеве назвали «тревожным сигналом для Украины».

