На Украине допустили, что Трамп «продавит» Зеленского по вопросу Донбасса

Элина Битюцкая

Поводом для такого вывода стало то, как лидер киевского режима согласился на перемирие.

Продавит ли Трамп Зеленского по Донбассу

В Киеве всерьез опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки по Донбассу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По мнению авторов публикации, свежий эпизод с согласованием режима тишины весьма показателен.

«После того как (секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны Рустема — Прим. ред.) Умерова вызвали в США и, видимо, предметно с ним поговорили, Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что данная ситуация — не только явный показатель результативности диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, но также маркер сохраняющегося влияния американского президента на Киев.

Иными словами, в Киеве допускают — если Зеленский безропотно одобрил пасхальное прекращение огня под звонок из Вашингтона, то в перспективе Белый дом способен выкрутить руки и по территориальному досье.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

Сам хозяин Овального кабинета при этом не устает публично сетовать на несговорчивость киевских властей, подчеркивая — с Зеленским договариваться куда сложнее, чем с Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Украина пока не договорились о следующем раунде переговоров.

